Планово-бюджетная комиссия Николаевского городского совета не смогла провести заседание и согласовать выделение 1,8 миллиона гривен на обеспечение инсулином больных сахарным диабетом из-за неявки депутатов.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Изначально на заседание, которое было запланировано на 15:00 пришли депутаты Александр Бернацкий, Артем Грозов, Наталья Горбенко, Сергей Кантор, Вячеслав Апанасенко и Павел Зоткин. Это ровно половина от обещго состава комиссии, чего недостаточно для проведения заседания. Примечательно, что перед заседанием в кабинете также присутствовал депутат из группы Олега Солтыса «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вячеслав Янков, который в итоге по неизвестной причине покинул заседание.

Также на комиссии не было депутатов Станислава Мишкура, Светланы Ласурии, Зинаиды Танасевич, Кирилла Горбурова, Сергея Карцева.

— Что надо еще, чтобы в этой жизни случилось, чтобы, если надо с медициной разобраться, даже на медицину мы не можем собраться? Нужна еще вторая волна, третья, пятая, десятая, что надо уже?, - сказал Сергей Кантор, комментируя неявку депутатов.

Напомним, исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение 1,8 миллиона гривен на обеспечение лекарствами инсулинозависимых больных сахарным диабетом. Чтобы это решение вступило в силу, его должна согласовать профильная бюджетная комиссия горсовета.

Напомним, ранее начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщила о том, что для того, чтобы обеспечить лекарством больных до 1 октября 2020 года не хватает еще 4,5 миллиона гривен, поскольку государственный бюджет не в полном объеме обеспечил потребность Николаева в инсулине. С октября обеспечением лекарством больных сахарным диабетом будет напрямую заниматься Национальная служба здоровья.

Отметим, что Николаев ежегодно сталкивается с проблемой недофинансирования. Государство не в полном объеме выделяет деньги для обеспечения инсулинозависимых необходимым препаратом. К примеру, в 2019 году Николаев получил 6,5 миллиона в качестве субвенции, что составило около 30% от необходимой суммы для обеспечения николаевцев лекарством.