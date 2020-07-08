За последние сутки, 7 июля, инспекторы Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией проверили еще 5 тысяч 369 грузовиков, в результате чего было составлено 89 актов нарушения габаритно-весового контроля и взыскано 12 тысяч 701 евро платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В министерстве отметили, что в ТОП-5 самых нарушителей габаритно-весовых норм за минувшие сутки вошли:

1. На дороге М-14 - авто Mercedes-Benz Actros 20405 ООО «СПМК-17» с перегрузом на общий вес - 49,560 тонн при допустимой норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 1046,52 евро.

2. На дороге М-14 - авто ВАРЗ М5 4141 К-20 ООО «СПМК-17» с перегруззом на общий вес - 44,495 тонн при допустимой норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 2621,40 евро.

3. На дороге М-12 - авто VOLVO FH ООО «Фармаг» с перегрузкой на единичную ось 12,45 тонн при норме 11 тонн. Начислена плата за проезд - 832,68 евро.

4. На дороге М-14 - авто SKANIA ООО «СП НИБУЛОН» с перегрузкой на единичную ось - 11,940 т при допустимой норме 11 тонн и на сдвоенную ось - 17,7 тонн при норме 16 тонн. Начислена плата за проезд - 987,9 евро.

5. На дороге Н-23 - авто DAF FT (перевозчик - Величко М.В.) с полной массой 58,38 тонн при норме 40 тонн. Составлен акт по перегрузки на сумму 34 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области водитель фуры отказался проходить весовой контроль и высыпал на дорогу щебень.