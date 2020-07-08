8 июля состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе Алину Свидерскую от партии «Голос».

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Решение принято в связи с поступлением в ЦИК решения внеочередного съезда политической партии «Голос» и выписки из протокола этого съезда о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука.

Алина Свидерская является юристом, правозащитницей и общественным деятелем. Также она член организации «Профессиональное правительство», которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. В 2012 году окончила Кембридж с дипломом магистра права.

В «Опоре» отметили, что Алина Свидерская является женой экс-министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве премьера Алексея Гончарука.

Напомним, Святослав Вакарчук подал заявление о сложении депутатского мандата, однако Рада не поддержала это решение. Тогда Вакарчук вышел из фракции «Голос».

После этого партия «Голос» проголосовала за прекращение депутатских полномочий Святослава Вакарчука.