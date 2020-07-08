Европейский суд по правам человека отказал Национальному бюро расследований в снятии иммунитета с бывшего народного депутата от партии «Народный фронт» Георгия Логвинского.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Георгий Логвинский как супруг судьи ЕСПЧ Анны Юдковской защищен от уголовного преследования международным правом.

В ЕСПЧ заявили, что НАБУ обратилось в суд с просьбой выяснить, имеет ли Логвинский иммунитет от уголовного преследования, а если нет — то снять его.

Украинские следователи пытались лишить Георгия Логвинского международной защиты в рамках расследования дела о мошеннической схеме, по которой Украина выплатила 54 миллионов гривен частной компании «Золотой Мандарин» по решению ЕСПЧ.

Одновременно с этим ЕСПЧ заявил, что НАБУ нарушило Конвенцию об иммунитетах и привилегиях Совета Европы и принципы беспристрастного расследования.

— Некоторые следственные мероприятия, проведенные НАБУ — в том числе скрытое наблюдение — распространялись на Логвинского с четким намерением сбора доказательств в отношении него и проведения расследования по нему, — подчеркнули в ЕСПЧ.

Как сообщалось, Подольский районный суд Киева 3 июля признал недостоверным, и таким что нарушает личные неимущественные права Игоря Гладковского-младшего, журналистское расследование «Bihus.Info» о хищениях в оборонной сфере. Речь идет о фигурантах расследования о масштабных хищениях в «Укроборонпроме».