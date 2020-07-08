Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТБ) запретила трансляцию канала Russia Today из-за связи медиагруппы с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, который находится под санкциями ЕС.

Об этом сообщает Delfi.

— Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию российского телеканала RT в Литве из-за связи с фигурантом «черного» списка Евросоюза российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, — говорится в сообщении.

С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT.

Решение вступает в силу с 9 июля.

Решение остановить трансляцию принято из-за санкции в отношении Киселева, а не из-за нарушения со стороны вещателя, поэтому представители RT не участвовали в заседании.

Напомним, 30 июня, Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии запретил вещание в стране семи телеканалов российской государственной группы RT.