Депутат Николаевского городского совета Вячеслав Апанасенко заявил, что сотрудники Центра предоставления административных занимаются коррупцией.

Об этом он сказал в ходе заседания бюджетной комиссии горсовета, в среду, 8 июля, пишут НикВести.

В частности, по его словам, горожанам помогают за деньги продвинуться в очереди и раньше получить необходимую услуге в ЦНАПе.

— На протяжении трех месяцев ЦНАП практически не работает. Люди не могут туда попасть. По моим данным, там уже появляется какая-то коррупция. С точки зрения того, что там уже берут деньги, чтобы продвинуть в очереди по корешкам — создают искусственную проблему с коронавирусом. Плюс ничего невозможно оформить. Я сам столкнулся с тем, что не могу оформить подать декларацию. Это просто катастрофа, - сказал Вячеслав Апанасенко.

Напомним, сотрудники Центра предоставления административных услуг в Николаеве на платформе онлайн-объявлений OLX предлагали за деньги решить вопрос с регистрацией. После этого было проведено проверку, после которой из ЦНАПа уволили двоих сотрудников, причастных к данному инциденту.

Позже стало известно, что работники ЦНАПа за оказание такой помощи указывали сумму в 800 гривен.