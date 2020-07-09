На базе Специализированного морского порта «Ольвия» в Николаеве планируют внедрить пилотный проект инновационной системы мониторинга, которая позволит контролировать состояние окружающей природной среды в режиме онлайн и нивелировать влияние человеческого фактора на процесс выявления различных видов загрязнений.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины, которая выступила инициатором такого проекта.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, возможности автоматизированной системы мониторинга и контроля загрязнений акватории морских портов при помощи датчиков представил Александрас Каупас, основатель компании EcoPortus (Литва), которая является разработчиком и интегратором инновационной системы.

Во время посещения администрации Специализированного морского порта «Ольвия» при участии директора департамента организации работы портов АМПУ Вячеслава Вороного и ведущего инженера отдела экологического менеджмента АМПУ Владислава Долинского были представлены преимущества системы, которые заключаются в круглосуточном контроле за состоянием окружающей природной среды, своевременном выявлении загрязнений воздуха и акватории морского порта. Подобные решения успешно реализованы в ряде европейских портов, в частности, Антверпене, Роттердаме, Клайпеде и других.

В случаях загрязнения окружающей природной среды главным фактором является время. От этого зависит срок локализации источника загрязнения, недопущение распространения загрязнения на значительную часть акватории и проведение работ по ликвидации. В рамках презентации специалисты АМПУ и представитель литовской компании определяли точки, где должны быть установлены датчики, и параметры, которые они смогут контролировать в порту «Ольвия».

«Одной из главных задач администрации морских портов Украины является создание и поддержка экологического состояния отечественных портов, а также постепенное присоединение к сообществу «зеленых» портов Европейского Союза, в соответствии с современными требованиями экологической безопасности европейских государств», — отметил начальник администрации порта «Ольвия» Андрей Егоров.

По итогам встречи достигнута договоренность о совместной разработке предварительного плана по внедрению на базе порта «Ольвия» пилотного проекта инновационной системы мониторинга загрязнений и обеспечению необходимого нормативного сопровождения его реализации. Также представители компании EcoPortus планируют передать администрации порта «Ольвия» тестовые датчики для проведения испытаний и анализа эффективности работы системы.