Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко пятым президентом и народным депутатом Петром Порошенко, собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении.

Об этом Венедиктова заявила в своем видеообращении.

Она также добавила, что санкция статьи, в которой подозревают Порошенко, предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

— К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия КПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться такими. Обратите внимание, как по действующему Уголовному процессуальному кодексу можно до бесконечности затягивать дело, — сказала генпрокурор.

Она напомнила, что каждый подозреваемый может иметь одновременно до 5 защитников. Каждый из защитников может знакомиться с материалами расследования в удобное для них время. В случае изменения защитника, у него появляются основания знакомиться с материалами сначала. В случае неприбытия любого из защитников у подозреваемого есть возможность отказаться от участия в следственных действиях.

— Каждый защитник, например, имеет возможность ходатайствовать об отводе судьи и даже идентичное ходатайство, но другого защитника, должно быть рассмотрено. А для этого основной судебный процесс останавливается, ходатайство передается в систему автоматизированного распределения дел в суде, и уже новый судья рассматривает такое ходатайство, — пояснила Венедиктова.

Также генпрокурор заверила, что сторона защиты Порошенко в течение всего расследования всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение «абсолютно все».

Напомним, руководитель следственной группы Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Ирина Венедиктова на посту исполняющей обязанности начальника ГБР оказывала на него давление с целью возбуждения уголовных дел против пятого президента, действующего депутата Петра Порошенко