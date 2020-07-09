Уровень иммунизации КПК (корь, паротит, краснуха) среди детей в июне несколько увеличился.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

— В конце мая мы увидели существенное снижение уровня вакцинации. В частности, снижение уровня вакцинации КПК среди детей было на 30-40% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Европейская комиссия, проводившая соответствующий мониторинг, отнесла Украину к странам с высоким риском распространения этих заболеваний. Если посмотреть на статистику, то у нас только 30% детей получили все три вакцины согласно графику. В то же время в июне количество иммунизаций увеличилось. Сейчас собираем точную информацию,- сказал он.