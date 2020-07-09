В Украине за минувшие сутки, 8 июля, коронавирусное заболевание обнаружили у 810 человек. Также 665 человек выздоровели и 21 пациент умер.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО по распространению коронавируса.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине обнаружили у 51 тысячи 224 пациентов, из них 1327 человек умерли от осложнений и 23 тысячи 784 выздоровели.

В сутки больше новых случаев зафиксировали во Львовской (119), Закарпатской областях (89) и Киеве (93). Ни одного нового больного не обнаружили в Херсонской области.

Напомним, за последние сутки, 8 июля, в США зарегистрировали 61 848 случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии.