Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу объявил 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами эпидемии коронавируса.

Об этом пишет «Настоящее время».

— Болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей: кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Это общая трагедия для нас всех. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил соболезнования гражданам, которые потеряли родных и близких, а также призвал казахстанцев проявить стойкость, спокойствие и ответственность перед испытаниями, выпавшими на долю народа.

По его словам, граждане не должны «опускать руки, поддаваться депрессии и апатии».

— Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца, - сказал он.

По официальным данным, в Казахстане за весь период эпидемии заболели свыше 51 тысячи человек, умерли 264 человека. С 5 июля в стране ужесточили карантин, так как началась вторая волна эпидемии.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 8 июля, коронавирус обнаружили у 810 человек. Также 665 человек выздоровели и 21 пациент умер.