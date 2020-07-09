Следственный комитет России задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей. Против него открыто уголовное дело.

Об этом, в четверг, 9 июля, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Сергей Фургал стал фигурантом дела об организованной преступной группе, действовавшей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

— С учетом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, - сказано в сообщении.

В ближайшее время губернатору предъявят обвинение, следователи будут просить суд об аресте подозреваемого.

Сообщается, что речь идет о расследовании многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая причастна к организации преступлений против жизни и здоровья предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Отмечается, что дело против Фургала завели после показаний ряда его предполагаемых сообщников. При этом, ранее были арестованы четверо участников ОПГ, им предъявлены обвинения.

Напомним, что в Николаеве полицейские задержали сотрудника технического надзора Департамента ЖКХ на взятке в 6 тысяч гривен.