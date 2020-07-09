Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий рассказал, что в так называемом «деле Прямого канала» была поставлена задача ареста телеканала.

Об этом он заявил в интервью журналистам Главкома, Цензор.Нет и телеканала «Прямой».

По его словам, такие указания давал первый заместитель директора Госбюро расследований бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков.

— Уголовное производство о телеканале Прямой, которое у меня в марте забрали в другой отдел расследовать. Зовут на совещания и говорят, что надо «Прямой» быстренько признавать вещественным доказательством, чтобы его арестовывать. Я не могу называть фамилии следователей, но руководство ГБР, которое может давать приказы и заслушивать — это Бабиков. Это абсолютные глупости, и двое следователей отказались. И они уже наверное потом нашли какого-то следователя, который, видимо, это решение принял, я не вижу материалов уголовного производства, и не знаю, принято ли это решение, - рассказал Олег Корецкий.

Он также сообщил, что еще три месяца назад считал правильным закрыть это производство из-за отсутствия состава преступления, однако у него это дело забрали.

— Я для себя тогда однозначно принял решение, поговорил со следователями, говорю: «Слушайте, давайте будем понемногу принимать решения по определенным делам о закрытии уголовных производств. Почему у меня забрали дела три месяца назад по «Прямому» каналу? Потому что были случаи, когда я говорил: «Мы не будем продолжать, там нет состава преступления. Это производство надо закрывать», – рассказал Олег Корецкий.

Он сообщил, что 8 июля принял решение о закрытии производства о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже «Кузницы на Рыбальском» в связи с отсутствием событий преступления.

— Скажу вам честно, что я не ставил никого в известность и вообще не считаю нужным это делать. Есть разумные сроки, когда ты уже выполнил все возможные следственные действия, ты должен принять решение. Или сообщать о подозрении, если ты видишь какой-то состав преступления или принимать решение о закрытии уголовного производства. А мне сказали, что закрывать пока не нужно, еще порасследовать. Что порасследовать, для чего? Три месяца назад мне эти вопросы задавали клином, когда производство стали забирать из-за моей позиции, - отметил Олег Корецкий.

Он также заявил о давлении со стороны руководства ГБР.

— Я три месяца назад уже начал настаивать, что давайте будем принимать решение по отдельным делам, закрывать производство. Уже любые известные сроки нарушаются. Тогда, я так понимаю, что стал им вообще неугоден, и они мне говорят: «Мы тебя здесь не видим, уходи!». Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: «Тогда мы тебя сократим». Говорю: «Попробуйте, сокращайте, будем судиться». На вопрос, кто требовал от него уволиться, он ответил: «Бабиков», - добавил Олег Корецкий.

Ранее сообщалось, что руководитель следственной группы Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Ирина Венедиктова на посту исполняющей обязанности начальника ГБР оказывала на него давление с целью возбуждения уголовных дел против пятого президента, действующего депутата Петра Порошенко

При этом, пятый президент Петр Порошенко требует создать временную следственную комиссию в Верховной Раде Украины из-за возможных фальсификаций в Офисе генпрокурора и по показаниям руководителя следственной группы в Госбюро расследований Олега Корецкого.