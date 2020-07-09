В рамках проекта «Большое строительство» в 2021 году в Николаеве отреставрируют здание астрономической обсерватории.

Об этом сообщил глава Минкультуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

В целом, в 2021 году в рамках проекта «Большое строительство» восстановят 100 культурных объектов.

— В следующем году частью национального проекта «Большое строительство» станет восстановление 100 культурных объектов. Мы благодарны президенту за поддержку инициативы министерства. Впервые за 30 лет независимости мы реально сможем восстановить историко-культурное наследие, которое, порой, в критическом состоянии — заброшенная и полуразрушенная. И эти объекты являются кодом нашей нации, - написал Александр Ткаченко.

По его словам, восстановление памятников также проложит новые туристические маршруты. Среди них культурных объектов, которые восстановят: Острожский замок (Ровненская область); Национальный художественный музей Украины (Киев); Национальный историко-культурный заповедник Качановка (Черниговская область); Бережанский замок (Тернопольская область); Оборонительные стены Жовква, 16-17 веков (Львовская область); Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко (Харьков); Дворец Потоцких (Одесса); Дворец Подгорецкий замок, 1635 — 1640, 1779 годов (Львовская область); Национальный заповедник Хортица, Музей истории запорожского казачества (Запорожская область); Николаевская астрономическая обсерватория, одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, основана 1821 (Николаевская область).

Александр Ткаченко также уточнил, что проект уже готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время.

Николаевская астрономическая обсерватория основана как морская обсерватория в 1821 году. С 1912 по 1991 год существовала как южное отделение Пулковской обсерватории. В 1992 году стала самостоятельным научным учреждением, а в 2002 году получила статус научно-исследовательского института. В состав памятника входит территория обсерватории площадью 7,1 гектаров, главное здание обсерватории как памятник архитектуры, старые и современные павильоны и постройки научного и хозяйственного назначения, парковый ландшафт и чугунное ограждение.

Напомним, в апреле 2014 года сообщалось, что комплекс научно-исследовательского института «Николаевская астрономическая обсерватория» будет включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2019 году стало известно, что обсерватория снова претендует на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще с 14 объектами, которые расположены в Украине.

2 октября 2019 года Верховная Рада Украины признала утратившим силу «Закон Украины о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», в который была включена Николаевская астрономическая обсерватория. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обратилась к народным депутатам Украины от партии «Слуга народа» с просьбой не допустить приватизации Николаевской астрономической обсерватории.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины выпустит памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Николаевской астрономической обсерватории.