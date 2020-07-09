Европейский Союз осудил недавнее задержание крымских татар на оккупированном полуострове и призвал Россию прекратить давление на крымскотатарский народ.

Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, пишет hromadske.

Задержания крымских татар назвали политически мотивированным, поскольку их провели по российскому законодательству и российскими силовиками на украинской территории. В ЕС подчеркнули, что такие действия незаконны, согласно международному праву.

— Европейский Союз не признает выполнения российского законодательства в Крыму и городе Севастополе и ожидает, что всех незаконно задержанных украинцев освободят без промедлений, - говорится в заявлении.

Также ЕС призывает Россию гарантировать международные стандарты прав человека, а именно — допускать международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь.

Кроме того, в организации в который раз напомнили, что они поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

Напомним, что 7 июля в аннексированном Крыму российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар. В результате силовики задержали шестерых крымских татар: Эмиля Зиядинова, Сейрана Хайретдинова, Исмет Ибрагимова, Алима Суфьянова, Александра Сизикова и Вадима Бектемирова. Причины этих задержаний пока неизвестны.

Посольство США выразило обеспокоенность обысками и задержанием крымских татар и отметило, что Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле.

В то же время прокуратура Крыма открыла уголовное дело по части 2 статьи 162 (нарушение неприкосновенности жилья) Уголовного кодекса.