Сегодня, 2 июня, в аннексированном Крыму прошли обыски в доме крымских татар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила организация Крымская солидарность.

Отмечается, что обыски прошли в доме где живет Шейди Асанова 1955 года.

По ее словам, российские силовики сообщили, что ищут документы или предметы, связанные с уголовным производством, где фигурантом является ее сын Рустам Асанов. С 2016 года он живет на подконтрольной Украине территории. По итогам обыска силовики ничего не нашли.

— Я думала, что случилось что-то с моей мамой. Сразу открыла дверь, они спросили: «Оружие, символика отряда Номана Челебиджихана есть?» Я им сказала: «Смотрите, пожалуйста. У меня ничего нет ». Осмотрели дом и написали, что во время обыска ничего не обнаружено и ушли. От показаний я отказалась, - рассказала Шейди Асанова.

Напомним, сегодня, 2 июня, Верховная Рада призвала мировое сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.

