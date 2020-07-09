Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября. Для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей Украине.

Об этом президент заявил на брифинге в Волынской области, пишет «Слово и дело».

Владимир Зеленский сказал, что назвать стопроцентными расчеты по поводу обучения детей в школах не могут из-за ситуации с коронавирусом.

— Украина — не исключение, у нас более-менее второй волны нет, если откровенно говорить. Но всем нужно быть осторожными, - сказал он.

Президент заявил, что не знает, насколько Украина готова к дистанционному обучению.

Напомним, что во время карантина, если он продолжится в новом учебном году, Министерство образования и науки может ввести смешанную форму обучения для школьников.