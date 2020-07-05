Во время карантина, если он продолжится в новом учебном году, Министерство образования и науки может ввести смешанную форму обучения для школьников.

Об это заявил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет в интервью изданию LB.ua.

По его мнению, дети должны ходить в школу, но если эпидемическая ситуация в стране будет ухудшаться, то частично все равно придется учиться дистанционно.

На данный момент в министерстве разрабатывают запасные варианты, в частности, размышляют над вероятной смешанной формой посещения школы — частично онлайн. Также рассматривают вариант обучения в две смены.

— Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе. Мы разрабатываем запасные варианты. Возможно, смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию, — рассказал Шкарлет.

Он также заявил, что успел пообщаться с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование - это не совсем образование.

— Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение — будет социальное сиротство, — отметил Шкарлет.

Напомним, что в конце июня в Министерстве образования сообщили, что новый учебный год начнется 1 сентября. От обязательной дистанционной формы обучения на тот момент решили отказаться.