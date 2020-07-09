В Верховной Раде Украины ежегодно будут проводить гендерный аудит, чтобы проанализировать, имеют ли женщины и мужчины в парламенте одинаковые права.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Соответствующее распоряжение еще в марте подписал руководитель Аппарата Вячеслав Штучный.

Гендерный аудит также предусматривает проверку на гендерную чувствительность организационно-распорядительных документов и повышение уровня осведомленности среди депутатов в вопросе гендерного равенства.

В методических рекомендациях говорится, что гендерный аудит будут проводить в начале года по четырем направлениям: политическая воля и деятельность; подотчетность и информирование; кадровый потенциал и человеческие ресурсы; корпоративная культура.

Документам будут присваивать балл гендерной чувствительности: от 0 до 5, где 0 — вообще не соответствует гендерному равенству и 5 — в полной мере соответствует.

Напомним, что на конец мая количество зарегистрированных безработных в Украине составило 511 тысяч 388 человек, и более чем 57% из них — это женщины.