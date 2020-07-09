Все дороги местного значения через несколько лет должны перейти на баланс «Укравтодора».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время рабочей поездки в Волынскую область в четверг, 9 июля, пишет «Слово и дело».

— Я думаю, что через год-два люди увидят, сколько мы дорог построим. А потом все города передадут «Укравтодору» все местные дороги и мы решим эту проблему по крайней мере лет на 10, - сказал президент.

Напомним, Служба автомобильных дорог в Николаевской области собирается потратить больше 745 миллионов на текущий ремонт 36,9 километров дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков».