Инспекторы «Укртрансбезопасности» и сотрудники полиции за последние сутки, 8 июля, остановили и проверили 7317 грузовиков, что на 25% больше в сравнении с предыдущими сутками. Составлено 120 актов нарушений и начислена плата за перегруз в размере 26,5 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Также ведомство опубликовало топ-5 самых больших нарушителей весовых ограничений.

1. На автодорогу Н-08 авто DAF YE-95.480 (перевозчик - ФЛП Оганян В.Р.) с перегрузом на общий вес - 50,05 тонн при допустимой норме 40 тонн. Начислена плата за проезд 2,9 тысяч евро.

2. На дороге М-12 - авто IVECO ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» с перегрузом на общий вес - 45,7 тонн при допустимой норме 40 тонн. Начислена плата за проезд 519 евро.

3. На дороге Н-09 - авто SCANIA (перевозчик - ФЛП Гончар С.М.) с перегрузом на общий вес - 43,5 тонн при допустимой норме 40 тонн. Начислена плата за проезд 161,46 евро.

4. На дороге М-12 - авто DAF Xf 105.460 (СФГ «Криниця») с перегрузом на общий вес - 42,58 тонн при допустимой норме 40 тонн. Начислена плата за проезд 314,9 евро.

5. На дороге М-03 - авто DAF (перевозчик – ФЛП Надточий В.М.) с перегрузом на общий вес - 42,05 тонн при допустимой норме 40 тонн. Начислена плата за проезд 547,2 евро.

Ранее сообщалось, что 7 июля инспекторы Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией проверили еще 5 тысяч 369 грузовиков, в результате чего было составлено 89 актов нарушения габаритно-весового контроля и взыскано 12 тысяч 701 евро платы за перегрузки.