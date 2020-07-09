Беспилотник миссии ОБСЕ попал под обстрел во время полета над местностью неподалеку участка разведения сил и средств в районе Петровского.

Об этом говорится в отчете миссии.

— Совершая полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и над ним, члены патруля Миссии слышали 30 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 400 м на восток, - говорится в отчете.

По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего ориентировочно в 500 м к востоку, вблизи северо-восточного края участка разведения (для получения информации о подобном инциденте в этом районе см. Ежедневный отчет СММ от 16 июня 2020 года).

Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и оставили этот район.

Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 8 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили четверо украинских военных.