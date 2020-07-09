Народный депутат Украины, представитель партии «За Майбутнє» Анна Скороход рассказала, что в своем Telegram-канале публиковала слухи от анонимных источников о якобы распиле на судостроительном заводе «Океан» в Николаеве.
Об этом она сказала сегодня, 9 июля, во время визита на предприятие, - передает корреспондент НикВести.
При этом, общаясь с владельцем «Океана» Николаем Капацыной и отвечая на его претензии в ударе по репутации предприятия, Анна Скороход заявила, что ее Telegram-канал не является каким-либо официальным источником информации, а она просто публиковала те фотографии и информацию, которую ей присылали анонимные источники.
— Я не уничтожаю ничью репутацию. И если вы считаете, что сказала что-то не так, вы можете защитить себя в суде. Вы можете почитать мои посты, там есть обозначение, что это инсайдерская информация. Слухи, присланные людьми. Потому что, когда я подняла вопрос завода «Океан», мне со всех сторон посыпались фотографии, сообщения на официальную почту. И я их публиковала официально. Вот, что опубликовано в моих соцсетях, - сказала Анна Скороход, общаясь с владельцем завода Николаем Капацыной.
— Слухи, - уточнил Николай Капацына.
— Да. Я проверяла информацию, я сделала запросы в Минюст, «Укрзалізницю», я подняла полностью историю, сделала запросы в налоговую. Мне дали ответы…, - сказала Анна Скороход.
Анне Скороход, которую сопровождали люди, связанные с представителем кипрской компаний Zonel Operations Limited, в частности Анатолий Немов, которого связывают с Игорем Игнатовым и российским олигархом Игорем Юсуфовым, провели экскурсию под предприятию, показали цехи и доки, о которых та распространяла слухи и писала о якобы распиле на металлолом.
По итогам визита на завод Анна Скороход заявила, что не увидела фактов распила имущества «Океана», но ждет документальных подтверждений, чтобы сравнить данные.
— Все фотографии, которые мне присылали, соответствуют действительности. Относительно вырезки оборудования - мы увидели, что оборудование из тех цехов перенесено в другие. Количество мы подтвердить не можем. Я пообещала, что даю депутатский запрос к собственникам, они дают нам ответ, и мы сравниваем с теми данными. Мы увидели, что док затоплен, мы узнали причину. Мы это увидели своими глазами. Мы увидели, что здесь идет перевалка зерна - это все сдается в аренду. Мы не увидели, чтобы здесь что-то было порезано на металлолом, но я не могу утверждать однозначно. Потому что мне надо взять цифры, которые мне дадут хозяева завода, и взять цифры, которые мне дала «Укрзалізниця», и сравнить. Мы можем четко сказать, что действительно цеха, как таковые, больше не функционируют. Мы видели, что оборудование перевезено. Сколько вывезено на металлолом - надо сравнивать данные, - сказала Анна Скороход.
Напомним, Анна Скороход опубликовала в своем Telegram-канале письмо, в котором идет речь о том, что завод «Океан» распиливают на металлолом, а также опубликовала фотографии якобы поврежденного имущества. В свою очередь Василий Капацына заявил, что нардеп сделала огульное заявление, не проверив на информацию. Также сообщалось, что Василий Капацына подал иск в суд против Анны Скороход о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Ранее сообщалось, что нардеп Анна Скороход объяснила, почему требует национализации завода «Океан», который стал частным почти 20 лет назад.
Народный депутат Украины, представитель партии «За Майбутнє» Анна Скороход рассказала, что в своем Telegram-канале публиковала слухи от анонимных источников о якобы распиле на судостроительном заводе «Океан» в Николаеве.
Об этом она сказала сегодня, 9 июля, во время визита на предприятие, - передает корреспондент НикВести.
При этом, общаясь с владельцем «Океана» Николаем Капацыной и отвечая на его претензии в ударе по репутации предприятия, Анна Скороход заявила, что ее Telegram-канал не является каким-либо официальным источником информации, а она просто публиковала те фотографии и информацию, которую ей присылали анонимные источники.
— Я не уничтожаю ничью репутацию. И если вы считаете, что сказала что-то не так, вы можете защитить себя в суде. Вы можете почитать мои посты, там есть обозначение, что это инсайдерская информация. Слухи, присланные людьми. Потому что, когда я подняла вопрос завода «Океан», мне со всех сторон посыпались фотографии, сообщения на официальную почту. И я их публиковала официально. Вот, что опубликовано в моих соцсетях, - сказала Анна Скороход, общаясь с владельцем завода Николаем Капацыной.
— Слухи, - уточнил Николай Капацына.
— Да. Я проверяла информацию, я сделала запросы в Минюст, «Укрзалізницю», я подняла полностью историю, сделала запросы в налоговую. Мне дали ответы…, - сказала Анна Скороход.
Анне Скороход, которую сопровождали люди, связанные с представителем кипрской компаний Zonel Operations Limited, в частности Анатолий Немов, которого связывают с Игорем Игнатовым и российским олигархом Игорем Юсуфовым, провели экскурсию под предприятию, показали цехи и доки, о которых та распространяла слухи и писала о якобы распиле на металлолом.
По итогам визита на завод Анна Скороход заявила, что не увидела фактов распила имущества «Океана», но ждет документальных подтверждений, чтобы сравнить данные.
— Все фотографии, которые мне присылали, соответствуют действительности. Относительно вырезки оборудования - мы увидели, что оборудование из тех цехов перенесено в другие. Количество мы подтвердить не можем. Я пообещала, что даю депутатский запрос к собственникам, они дают нам ответ, и мы сравниваем с теми данными. Мы увидели, что док затоплен, мы узнали причину. Мы это увидели своими глазами. Мы увидели, что здесь идет перевалка зерна - это все сдается в аренду. Мы не увидели, чтобы здесь что-то было порезано на металлолом, но я не могу утверждать однозначно. Потому что мне надо взять цифры, которые мне дадут хозяева завода, и взять цифры, которые мне дала «Укрзалізниця», и сравнить. Мы можем четко сказать, что действительно цеха, как таковые, больше не функционируют. Мы видели, что оборудование перевезено. Сколько вывезено на металлолом - надо сравнивать данные, - сказала Анна Скороход.
Напомним, Анна Скороход опубликовала в своем Telegram-канале письмо, в котором идет речь о том, что завод «Океан» распиливают на металлолом, а также опубликовала фотографии якобы поврежденного имущества. В свою очередь Василий Капацына заявил, что нардеп сделала огульное заявление, не проверив на информацию. Также сообщалось, что Василий Капацына подал иск в суд против Анны Скороход о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Ранее сообщалось, что нардеп Анна Скороход объяснила, почему требует национализации завода «Океан», который стал частным почти 20 лет назад.