Народный депутат Украины, представитель партии «За Майбутнє» Анна Скороход рассказала, что в своем Telegram-канале публиковала слухи от анонимных источников о якобы распиле на судостроительном заводе «Океан» в Николаеве.

Об этом она сказала сегодня, 9 июля, во время визита на предприятие, - передает корреспондент НикВести.

При этом, общаясь с владельцем «Океана» Николаем Капацыной и отвечая на его претензии в ударе по репутации предприятия, Анна Скороход заявила, что ее Telegram-канал не является каким-либо официальным источником информации, а она просто публиковала те фотографии и информацию, которую ей присылали анонимные источники.

— Я не уничтожаю ничью репутацию. И если вы считаете, что сказала что-то не так, вы можете защитить себя в суде. Вы можете почитать мои посты, там есть обозначение, что это инсайдерская информация. Слухи, присланные людьми. Потому что, когда я подняла вопрос завода «Океан», мне со всех сторон посыпались фотографии, сообщения на официальную почту. И я их публиковала официально. Вот, что опубликовано в моих соцсетях, - сказала Анна Скороход, общаясь с владельцем завода Николаем Капацыной. — Слухи, - уточнил Николай Капацына. — Да. Я проверяла информацию, я сделала запросы в Минюст, «Укрзалізницю», я подняла полностью историю, сделала запросы в налоговую. Мне дали ответы…, - сказала Анна Скороход.

Анне Скороход, которую сопровождали люди, связанные с представителем кипрской компаний Zonel Operations Limited, в частности Анатолий Немов, которого связывают с Игорем Игнатовым и российским олигархом Игорем Юсуфовым, провели экскурсию под предприятию, показали цехи и доки, о которых та распространяла слухи и писала о якобы распиле на металлолом.

По итогам визита на завод Анна Скороход заявила, что не увидела фактов распила имущества «Океана», но ждет документальных подтверждений, чтобы сравнить данные.

— Все фотографии, которые мне присылали, соответствуют действительности. Относительно вырезки оборудования - мы увидели, что оборудование из тех цехов перенесено в другие. Количество мы подтвердить не можем. Я пообещала, что даю депутатский запрос к собственникам, они дают нам ответ, и мы сравниваем с теми данными. Мы увидели, что док затоплен, мы узнали причину. Мы это увидели своими глазами. Мы увидели, что здесь идет перевалка зерна - это все сдается в аренду. Мы не увидели, чтобы здесь что-то было порезано на металлолом, но я не могу утверждать однозначно. Потому что мне надо взять цифры, которые мне дадут хозяева завода, и взять цифры, которые мне дала «Укрзалізниця», и сравнить. Мы можем четко сказать, что действительно цеха, как таковые, больше не функционируют. Мы видели, что оборудование перевезено. Сколько вывезено на металлолом - надо сравнивать данные, - сказала Анна Скороход.

Напомним, Анна Скороход опубликовала в своем Telegram-канале письмо, в котором идет речь о том, что завод «Океан» распиливают на металлолом, а также опубликовала фотографии якобы поврежденного имущества. В свою очередь Василий Капацына заявил, что нардеп сделала огульное заявление, не проверив на информацию. Также сообщалось, что Василий Капацына подал иск в суд против Анны Скороход о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее сообщалось, что нардеп Анна Скороход объяснила, почему требует национализации завода «Океан», который стал частным почти 20 лет назад.