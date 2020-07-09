Координатор ОБСЕ в экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы Ульрих Бранденбург подтвердил введение российской валюты в оккупированных районах Донбасса.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 9 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Координатор ОБСЕ в экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы Бранденбург подтвердил на неофициальном брифинге 8 июня введение российской валюты в оккупированных районах Донбасса», — отметил Евгений Цымбалюк.

Он напомнил, что ранее СММ ОБСЕ подтвердила решение оккупационных администраций в Донецке и Луганске установить русский как единственный «официальный» язык, что предусматривает изъятие украинского языка из учебных программ с сентября 2020 года.

«За последние несколько месяцев мы стали свидетелями ряда шагов России, направленных на дальнейшее углубление разрыва между контролируемыми правительством и временно оккупированными районами Донбасса, что подрывает будущие перспективы реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Продолжающаяся так называемая «паспортизация» и привлечение владельцев этих незаконно выданных российских паспортов к голосованию за поправки в конституцию РФ стало очередным серьезным нарушением суверенитета Украины», — заявил представитель Украины.

Ранее сообщалось, что беспилотник миссии ОБСЕ попал под обстрел во время полета над местностью неподалеку участка разведения сил и средств в районе Петровского.