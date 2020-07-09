В южнокорейской столице Сеуле нашли мертвым мэра города Пак Вон Суна.
Об этом сообщает агентство Yonhap .
Раньше дочка Пак Вон Суна сообщила, что ее отец пропал без вести. Он ушел рано утром из дома, а его телефон был недоступен.
Перед этим Пак Вон Сун отменил запланированное совещание. Сигнал телефона последний раз был отмечен в Сонгбукдоне, районе Сеула с резиденциями послов Китая, Австралии и Канады.
Для его поисков правоохранители задействовали беспилотники и полицейских собак.
Издание отмечает, что Пак Вон Сун рассматривался как потенциальный кандидат в президенты от либеральной партии на выборах 2022 года.
Напомним, 23 мая был обнаружен труп нардепа Валерия Давыденко с огнестрельным ранением
Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, что тело парламентария обнаружили в туалете, и полиция с прокуратурой будут проверять все возможные версии трагедии.
Позже в прокуратуре отметили, что открыли уголовное производство по части 1 статье 115 УК Украины (умышленное убийство).
Народный депутат из парламентской группы «Доверие» Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили.
В южнокорейской столице Сеуле нашли мертвым мэра города Пак Вон Суна.
Об этом сообщает агентство Yonhap .
Раньше дочка Пак Вон Суна сообщила, что ее отец пропал без вести. Он ушел рано утром из дома, а его телефон был недоступен.
Перед этим Пак Вон Сун отменил запланированное совещание. Сигнал телефона последний раз был отмечен в Сонгбукдоне, районе Сеула с резиденциями послов Китая, Австралии и Канады.
Для его поисков правоохранители задействовали беспилотники и полицейских собак.
Издание отмечает, что Пак Вон Сун рассматривался как потенциальный кандидат в президенты от либеральной партии на выборах 2022 года.
Напомним, 23 мая был обнаружен труп нардепа Валерия Давыденко с огнестрельным ранением
Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, что тело парламентария обнаружили в туалете, и полиция с прокуратурой будут проверять все возможные версии трагедии.
Позже в прокуратуре отметили, что открыли уголовное производство по части 1 статье 115 УК Украины (умышленное убийство).
Народный депутат из парламентской группы «Доверие» Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили.