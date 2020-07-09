нные демонстрации. В Белграде возле здания парламента проходит сидячая акция протеста.

Об этом сообщает издание N1.

Участники акции таким образом демонстрируют свои мирные намерения и отказ от применения силы.

Акция проходит под лозунгом «Не нажимай! Присаживайся».

Около 150 полицейских расположились на лестнице правительства и следуют примеру протестующих, в знак того, что они не будут реагировать, если протест будет оставаться мирным.

Напомним, после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа, в Белграде начались акции протеста. Демонстранты требовали пересмотреть введенные карантинные ограничения. Они попытались взять штурмом здание парламента.