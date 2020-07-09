В Тернополе местные власти приняли решение частично смягчить карантинные ограничения. Ресторанам и кафе разрешили работать после 22:00.

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал в видеообращении.

По словам мэра, карантин в городе решили ослабить, поскольку происходит рост динамики выздоровления инфицированных пациентов.

Еще одним фактором для ослабления Сергей Надал назвал относительно небольшую загруженность больниц пациентами с COVID-19.

— Принято решение с сегодняшнего дня разрешить работу заведений общественного питания после 22:00 в соответствии с их графиками работы, но при наличии соответствующих разрешительных документов на ночной режим работы, который раньше выдавался исполнительным комитетом Тернопольского городского совета, — сообщил Сергей Надал.

Кроме того, возобновляется практика партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличия ПЦР-тестирования.

Чиновник также сообщил, что одновременно с ослаблением карантина Госпотребслужбе и Нацполиции рекомендовали усилить контроль за соблюдением противоэпидемических требований. Особенно, в части учреждений торговли, общественного питания и общественного транспорта.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 8 июля, коронавирус обнаружили у 810 человек. Также 665 человек выздоровели и 21 пациент умер.