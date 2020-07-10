NASA готовит полет к астероиду, который состоит из золота и полезных металлов и стоит больше экономики Земли.

Об этом сообщает Forbes.

— NASA собирается начать строительство своего новейшего космического корабля. Он называется Психея и будет исследовать астероид шириной 140 миль/226 километров под названием «16 Психея, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «16 Психея» расположен в кольце астероидов Солнечной системы между Марсом и Юпитером. Большинство из них состоят из каменных пород и льда, однако конкретно этот астероид уникален — он богат на золото, железную руду и никель. Его стоимость составляет 10 тысяч квадриллионов долларов, а это куда больше, чем стоит экономика Земли.

Ядро «16 Психея» очень похоже на ядро Земли, что наталкивает на мысль, что астероид является сердцем мертвой планеты.

Напомним, Американское космическое агентство решило на время остановить работу сборочного центра Michoud в Новом Орлеане и космического центра Stennis в округе Хэнкок (штат Миссисипи).