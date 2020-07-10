Президент Владимир Зеленский заявил, что он уверен, что кум президента РФ Владимира Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук финансируется из Москвы.

Об этом он сказал активисту Нацкорпуса во время визита в Волынскую область, пишет Новое время.

Однако по словам Владимира Зеленского, «мы должны жить по закону».

— Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук утверждал, что в последний раз общался с олигархом Игорем Коломойским ориентировочно 6 лет назад, но это не мешает им иметь совместный бизнес. Он также добавил, что это «вопрос бизнеса, а не идеологии».