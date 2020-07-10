Вооруженные силы Украины рассматривают несколько сценариев возможной агрессии Российской Федерации по всему периметру украинско-российской государственной границы, а также на админграницах с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Украинские военные постоянно готовятся к адекватным действиям в случае нападения.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, пишет РБК-Украина.

— ВСУ рассматривается несколько сценариев по всему периметру границы с РФ, а также с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Мы рассматриваем даже действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно,— заявил Сергей Наев.

По словам командующего, соответствующие органы военного управления ВСУ, в том числе и командование ООС, постоянно готовятся к адекватным действиям в ответ на вероятную агрессию.

— Наша задача - сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии отбить наступление и не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю. Мы все делаем для того, чтобы наши действия были эффективны и качественно подготовлены. В настоящее время непосредственной угрозы агрессии с временно оккупированной территории АР Крым по отношению к Херсонской области Украины нет, — подчеркнул Сергей Наев.

Ранее командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что по состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет. Однако украинская армия готовится к любым сценариям.