Президент США Дональд Трамп, который избегает ношение маски в период пандемии – даже во время пребывания среди большого количества людей на официальных мероприятиях – заявил, что наденет маску во время запланированного визита в военный госпиталь Walter Reed.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News в четверг.

— Я поеду в Walter Reed, чтобы посетить наших замечательных воинов, которые получили ранения, тяжелые ранения, а также увидеть наших работников (которые борются – ред.) с COVID-19, людей, которые делают такую замечательную работу, — от метид Дональж Трамп.

Вместе с тем, он отметил, что «наденет маску, когда зайдет в госпиталь». При этом президент добавил: «Когда ты в больнице, то думаю, это очень правильная вещь».

Ожидается, что президент США посетит медицинский комплекс Walter Reed уже на этих выходных.

Напомним, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден назвал своего соперника-республиканца Дональда Трампа «абсолютным глупцом» за то, что тот он не носил защитную маску во время серии общественных мероприятий в США, заявив, что отсутствие у Трампа лидерства в этом вопросе «стоило людям жизни».