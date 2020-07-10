В Североатлантическом альянсе приступили к разработке новой концепции сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая призвана усилить НАТО.

Об этом во время виртуальной дискуссии о развитии сотрудничества между ЕС и НАТО в Вашингтоне, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что программа должна охватить все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и «более традиционные» угрозы.

По словам Мирчи Джоанэ, в результате кризиса из-за пандемии коронавируса усилились и ускорились проблемы безопасности.

— Мы работаем над новой концепцией под названием Сдерживание и оборона для Евроатлантического пространства. Она будет первым всеобъемлющим документом..., будет воплощена в оперативные мероприятия НАТО и будет учитывать опыт наших друзей из ЕС, — сказал Мирча Джоанэ.

Он отметил, что идея создания такой концепции была принята министрами обороны стран НАТО, и работа началась при активном участии начальников штабов и военных экспертов при поддержке Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

— История никогда не останавливается, глобальная конкуренция усиливается, подъем Китая является уже фактом, и Россия, являющаяся агрессивной, как никогда, пытается разрушить Запад политически. Усиливается соревнования в космосе, возникают новые технологии, которые смещают мировые центры силы. Поэтому мы не можем не инвестировать в оборону, поскольку оборона является предпосылкой для мира, — заявил Мирча Джоанэ.

Он также подчеркнул, что НАТО продолжает оставаться краеугольным камнем «не только трансатлантической безопасности, но и неотъемлемой частью глобального порядка».

Как сообщалось, в Черноморском регионе увеличится количество военных кораблей НАТО.