В Североатлантическом альянсе приступили к разработке новой концепции сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая призвана усилить НАТО.
Об этом во время виртуальной дискуссии о развитии сотрудничества между ЕС и НАТО в Вашингтоне, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщила пресс-служба организации.
Отмечается, что программа должна охватить все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и «более традиционные» угрозы.
По словам Мирчи Джоанэ, в результате кризиса из-за пандемии коронавируса усилились и ускорились проблемы безопасности.
— Мы работаем над новой концепцией под названием Сдерживание и оборона для Евроатлантического пространства. Она будет первым всеобъемлющим документом..., будет воплощена в оперативные мероприятия НАТО и будет учитывать опыт наших друзей из ЕС, — сказал Мирча Джоанэ.
Он отметил, что идея создания такой концепции была принята министрами обороны стран НАТО, и работа началась при активном участии начальников штабов и военных экспертов при поддержке Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.
— История никогда не останавливается, глобальная конкуренция усиливается, подъем Китая является уже фактом, и Россия, являющаяся агрессивной, как никогда, пытается разрушить Запад политически. Усиливается соревнования в космосе, возникают новые технологии, которые смещают мировые центры силы. Поэтому мы не можем не инвестировать в оборону, поскольку оборона является предпосылкой для мира, — заявил Мирча Джоанэ.
Он также подчеркнул, что НАТО продолжает оставаться краеугольным камнем «не только трансатлантической безопасности, но и неотъемлемой частью глобального порядка».
Как сообщалось, в Черноморском регионе увеличится количество военных кораблей НАТО.
В Североатлантическом альянсе приступили к разработке новой концепции сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая призвана усилить НАТО.
Об этом во время виртуальной дискуссии о развитии сотрудничества между ЕС и НАТО в Вашингтоне, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщила пресс-служба организации.
Отмечается, что программа должна охватить все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и «более традиционные» угрозы.
По словам Мирчи Джоанэ, в результате кризиса из-за пандемии коронавируса усилились и ускорились проблемы безопасности.
— Мы работаем над новой концепцией под названием Сдерживание и оборона для Евроатлантического пространства. Она будет первым всеобъемлющим документом..., будет воплощена в оперативные мероприятия НАТО и будет учитывать опыт наших друзей из ЕС, — сказал Мирча Джоанэ.
Он отметил, что идея создания такой концепции была принята министрами обороны стран НАТО, и работа началась при активном участии начальников штабов и военных экспертов при поддержке Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.
— История никогда не останавливается, глобальная конкуренция усиливается, подъем Китая является уже фактом, и Россия, являющаяся агрессивной, как никогда, пытается разрушить Запад политически. Усиливается соревнования в космосе, возникают новые технологии, которые смещают мировые центры силы. Поэтому мы не можем не инвестировать в оборону, поскольку оборона является предпосылкой для мира, — заявил Мирча Джоанэ.
Он также подчеркнул, что НАТО продолжает оставаться краеугольным камнем «не только трансатлантической безопасности, но и неотъемлемой частью глобального порядка».
Как сообщалось, в Черноморском регионе увеличится количество военных кораблей НАТО.