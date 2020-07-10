Президент Владимир Зеленский хочет в ближайшие два года создать в Украине программу по трансплантации органов.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области 9 июля, передает «Зеркало недели».

Бывший заместитель Министра здравоохранения Михаил Загрийчук заявил Зеленскому, что Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу. На операции по трансплантации органов украинцев за рубежом, по словам Загрийчук, сейчас тратится 1,2 миллиарда гривен, которых достаточно для лечения 400 человек при реальной потребности в 10 000.

— Система — это не точечные трансплантации, а существование всех видов по всей стране. И удовлетворения потребности. Мы не знаем ориентировочно даже сколько людей нуждаются, — сказал Загрийчук.

В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что в стрнае появится такая система.

— Эта программа, о трансплантации, я готов, сделаем это. Я понял, какие средства — 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И если вы говорите и это возможно сделать за два года — построить в Украине — сосредоточимся именно на этой программе, — сказал Зеленский.

Напомним, ночью 4 июля в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели три операции по трансплантации сердца и двух почек. Это первые такие операции по пересадке органов во Львове.