Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом.

Об этом она сообщила в четверг, 9 июля, в Twitter.

— Учитывая, что за последнюю неделю у многих был выявлен коронавирус, я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат. Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ для проверки состояния. Я чувствую себя хорошо, - сказала она.

По ее словам, она продолжит исполнять обязанности главы государства в удаленном режиме.

Ранее заболевание, вызываемое коронавирусом, было подтверждено у министра здравоохранения Боливии Эйди Роки, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Нуньес госпитализирован, остальные лечатся дома.

Напомним, у работника государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект» обнаружили коронавирус.