Николай Круглов

Экс-глава Николаевской ОГА Николай Круглов раскритиковал главу фракции «Оппозиционный блок» в горсовете Николаева Игоря Дятлова за его высказывания в адрес экс-нардепа Артема Ильюка, напомнив, что те когда-то были лучшими друзьями и работали в одной команде

Об этом Николай Круглов сказал в интервью изданию «Новости-N».

Как известно, ранее в интервью НикВести Игорь Дятлов раскритиковал деятельность руководителя городской организации «Оппозиционной платформы - За жизнь» Артема Ильюка, заявив, что тот за 7 лет нахождения в Верховной Раде не реализовал в Николаеве ни одного масштабного проекта. Отвечая на вопрос журналиста о взаимоотношениях с Артемом Ильюком, Игорь Дятлов заявил, что между ними нет никакого конфликта, но признался, что они давно не общались между собой.

Комментируя это заявление, Николай Круглов признался, что возмущен высказываниями Игоря Дятлова.

— Не хочу давать оценку работы Игоря Дятлова в городском совете, пусть это сделают горожане. Но не могу не сказать о другом: я до глубины души возмущен тем, что он говорит в адрес своего бывшего коллеги, своего друга Артема Ильюка. Некогда два лучших друга! Двое молодых людей, которые прошли хорошую школу, которые подавали надежды, были командой, и вдруг… Вот это мне не нравится, с точки зрения порядочности, чисто мужской, - сказал Николай Круглов.

Николай Круглов и Игорь Дятлов, фото 2011 года

Он считает, что Игорь Дятлов не смог пройти испытание властью.

— Есть у него определенные черты характера, которые мне не нравятся. Они проявляются не сразу. Как говорит пословица, чтобы узнать человека, нужно с ним пройти огонь, воду и медные трубы. Трубы – сложнее всего, это испытание славой, в данном случае, испытание властью. Есть много изречений и на эту тему – что власть портит человека, а абсолютная власть развращает. На мой взгляд, испытание властью Игорь Дятлов не смог пройти. Окончательный разрыв произошел после того, когда я, став народным депутатом Украины, рекомендовал вместо себя на должность главы облгосадминистрации не Дятлова, а Николенко, - сказал Николай Круглов.

Отметим, в 2015 году, комментируя свой конфликт с Игорем Дятловым, Николай Круглов использовал художественное сравнение, когда молодые щенки стараются кого-то укусить из-за чрезмерной самоуверенности. Об этом он сказал во время участия в проекте «Игра слов».

Игорь Дятлов, Артем Ильюк и Роман Васюков, фото Новости-N

Николай Круглов считает, что команда «Молодых регионов» в Николаеве, которую представляли, в частности, Игорь Дятлов, Артем Ильюк и Николай Жук, распалась из-за того, что там не было лидера. Он отметил, что некогда именно он был их лидером, а не Игорь Дятлов, как считают многие.

Виталий Воронов, Николай Жук, Артем Ильюк и Игорь Дятлов. Фото: Niklife с концерта ко Дню Независимости Украины, 2011 год

Как известно, Артем Ильюк и Игорь Дятлов раньше были членами так называемого молодежного крыла «Партии регионов» в Николаеве. На местных выборах в 2010 году Артем Ильюк был избран депутатом Николаевcкого городского совета, где возглавил фракцию «Партии регионов», а Игорь Дятлов стал главой областного совета. В 2012 году Артем Ильюк был избран народным депутатом от «Партии регионов», а на внеочередных парламентских выборах в 2014 году стал нардепом от партии «Відродження». Два года назад Игорь Дятлов, комментируя деятельность Артема Ильюка в качестве нардепа, заявлял что они общаются только как «старые знакомые», потому что у них разное видение работы на благо Николаева.