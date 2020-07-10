Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

По словам исполняющего обязанности главы «Укрзалізниці» Ивана Юрика, они уже возобновили курсирование трети поездов — пригородных и дальнего следования.

— Надеемся, что в августе количество заболеваний на коронавирус пойдет на спад и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе, — отметил Юрик.

Также глава «Укрзалізниці» призвал соблюдать санитарные нормы во время путешествий. По его словам, больше всего нарушений санитарных норм зафиксировали в пригородных поездах.

В Укрзализныце напомнили, что все пассажирские поезда проходят дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обрабатывают постельное белье. В каждом вагоне должен быть санитайзер, а сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и во время посадки в вагон. Пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не предоставляют напитки и кондитерские изделия.

Напомним, народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала якобы данные о зарплате членов наблюдательного совета «Укрзалізниці».