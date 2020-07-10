В Николаеве на месте здания дома торговли «Южный Буг» планируют построить новый торгово-развлекательный центр «South Mall».

Фото проекта опубликовало архитектурного бюро Urban Experts на своей странице в Facebook.

— Локация для главного городского центра торговли South Mall выбрана отлично, потому что удобная для жителей большинства районов Николаева. Дом торговли Южный Буг — одно из лучших торговых зданий в Советском Союзе, однако на сегодняшний день, конечно, оно уже потеряло свой потенциал, - сказано в сообщении.

При этом сообщается, что проектом предусмотрено также благоустройство прилегающей к зданию «Южного Буга» территории.

— Это позволит создать объект, который станет украшением главной улицы города и центром притяжения для местных жителей, - считают в Urban Experts.

Также отмечается, что помимо fashion-галереи, в новом ТРЦ будет большой семейный развлекательный парк, кинотеатр, рестораны и зона фаст-фудов.

На сайте компании «Урбан Экспертс» указывается, что компания, в частности, разрабатывала проекты киевских ТРЦ «BlockBuster Mall», «Ocean Plaza» и «Lavina Mall», а также работала над проектом микрорайона Greenwich Peninsula Masterplan в Лондоне, коттеджного городка в Казахстане.

Проекты, разработанные компанией Урбан Экспертс, фото:urbanexperts.co

Напомним, что компания Urban Experts принимала участие в торгах на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Парка Победы в Николаеве, однако ее предложение было отклонено, поскольку участник не предоставил все необходимые документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ.

Оспаривая решение тендерного комитета, в компании Urban Experts заявили, что в их портфолио входят известные объекты в Украине, компания постоянно наращивает количество сотрудников и напрямую сотрудничает с одной из самых крупных английских архитектурных компаний в мире — Leslie Jones Architects.