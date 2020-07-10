Сотрудник судостроительного завода «Океан» обратился к народному депутату Украины из группы «За Майбутнє» Анне Скороход, которая ранее неоднократно публично заявляла о распиле предприятия, прекратить очернять репутацию и отпугивать заказчиков.

Об этом стало известно вчера, 9 июля, в ходе визита Анны Скороход на завод «Океан».

Во время визита нардепа один из рабочих, который трудится на предприятии с 1973 года попросил нардепа прекратить публиковать неправдивую информацию в социальных сетях и очернять репутацию «Океана», чтобы заказчики не боялись сотрудничать с заводом.

— Я работник завода с 1973 года. Я месяц не сплю, хочу с вами встретиться. Я хочу вас поблагодарить! Вот я возглавляю бригаду в 8 человек и вот они все в один голос просили вас поблагодарить за то, что они оказались за воротами (завода, - прим.). Благодаря вам мы сейчас без работы! Видите, я сейчас в чистой одежде, а должен быть в робе и работать. Но так как вы делаете имидж заводу от нас отказываются заказчики. Я еще месяц назад в своем цеху кантовал большие сетки по 25 тонн, но после этого ажиотажа с вашей стороны я, моя бригада, весь наш цех остались без работы. Заказчик не хочет сюда идти потому, что боится вкладывать сюда свои деньги. Все посты в социальных сетях порочат репутацию нашего завода и отпугивают заказчика. Вы писали, что мы построили две бочки и этим гордимся. А для нас эти две бочки были стартом в будущее. Это были баржи, которые мы построили для голландцев, это дало нам возможность строить еще больше барж. Не мешайте нам! Дайте мне возможность заработать мне на хлеб! Вы же людей оставили без зарплаты. Вы это понимаете? Нам от государства ничего не надо, не надо нам и денег! Вы просто не мешайте. Мы же работаем, платим налоги, как раз вам потом зарплату платят из этих денег, — попросил он.

Напомним, народный депутат Украины из группы «За Майбутнє» Анна Скороход вчера, 9 июля, посетила судостроительный завод «Океан» в Николаеве, чтобы найти там «следы распила», о котором ранее неоднократно публично заявляла, обвиняя в этом нынешних владельцев завода.

Отметим, что 11 июня Василий Капацына устроил экскурсию по предприятию, чтобы показать, как ведутся работы и опровергнуть заявления народного депутата.

Как известно, целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили тогдашний министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к тогдашнему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Отметим, что не смотря на арест предприятия 22 апреля, из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи - Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.

19 июня Василий Капацына сообщил, что прокурор хочет передать имущество завода Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Также напомним, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода «Океан» и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций. Помимо этого он пообещал, что вместе с коллегами нардепами от Николаевщины обратится в Офис генерального прокурора Украины и поспособствует отмене ареста имущественного комплекса судостроительного завода «Океан».