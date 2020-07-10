Президент США Дональд Трамп заявил, что рэппер Канье Уэст поддержит его на предстоящих президентских выборах.

Об этом он сказал в эфире Fox News, комментируя намерения Уэста баллотироваться на пост президента США, сообщает The Hill.

— Он очень хороший парень. Это человек, с которым я прекрасно лажу… В конце концов, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну, — сказал Трамп.

При этом сам музыкант ранее заявлял, что утратил доверие к Дональду Трампу.