Президент США Дональд Трамп заявил, что рэппер Канье Уэст поддержит его на предстоящих президентских выборах.
Об этом он сказал в эфире Fox News, комментируя намерения Уэста баллотироваться на пост президента США, сообщает The Hill.
— Он очень хороший парень. Это человек, с которым я прекрасно лажу… В конце концов, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну, — сказал Трамп.
Напомним, Канье Уэст объявил, что баллотируется на пост президента США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рэппер Канье Уэст поддержит его на предстоящих президентских выборах.
Об этом он сказал в эфире Fox News, комментируя намерения Уэста баллотироваться на пост президента США, сообщает The Hill.
— Он очень хороший парень. Это человек, с которым я прекрасно лажу… В конце концов, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну, — сказал Трамп.
Напомним, Канье Уэст объявил, что баллотируется на пост президента США.