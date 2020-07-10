Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может судить о подлинности опубликованной в интернете записи якобы разговора Владимира Путина и украинского президента Петра Порошенко в 2015 году.

Об этом он сказал в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о достоверности опубликованной депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем аудиозаписи якобы беседы Путина и Порошенко, передает ТАСС.

— Мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место. Я также не могу ничего сказать о подлинности этой записи, - сказал он.

Отвечая на вопрос, поздравлял ли Порошенко 12 июня 2014 года Путина с Днем России, Песков отметил, что не может подтвердить этот факт.

— Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по следующим национальным праздникам, не проводилось, не осуществляеься и сейчас, к сожалению, - заявил Песков.

Он добавил, что ему неизвестно о телефонных разговорах Путина и Порошенко, в которых бы звучали такие поздравления.

Отметим, накануне народный депутат Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сам Деркач утверждает, что разговор состоялся 30 апреля 2015 года. На записях собеседники разговаривают довольно по-товарищески и обмениваются шутками.