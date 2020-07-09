Народный депутат Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Аудиозаписи они обнародовали во время пресс-конференции в четверг, 9 июля.

По словам Андрея Деркача, разговор состоялся 30 апреля 2015 года. Через два месяца после трагедии в Дебальцево.

Сначала оба президента якобы обсудили возможность введения миротворцев на оккупированную территорию Донбасса. В этом разговоре Порошенко якобы рассказывал Путину, что западные партнеры считают эту идею «российской ловушкой» и вообще, что введение миротворцев «большого энтузиазма» у западных партнеров не вызывает. В ответ на это якобы Путин поручил обсудить это на встрече министров иностранных дел обеих стран.

После этого якобы Порошенко предложил, чтобы представители России, ОБСЕ и Украины накануне заседаний в Минске собирались и обсуждали повестку дня и выходили из этих переговоров с «конкретными результатами».

Далее Порошенко якобы поздравил Путина с наступающим Днем труда, после чего президенты якобы начали говорить об орденах и медалях, которые планируют раздавать. В конце разговора человек с голосом Путина спросил Порошенко о ситуации внутри страны и как он с этим справляется, а напоследок попрощался: «Обнимаю. До свидания».

Напомним, 19 мая депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и тогдашним госсекретарем США Джоном Керри. Среди других тем в разговорах людей на пленке упоминается и отставка Шокина. В то время его ведомство занималось расследованием деятельности в Украине компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден. На другой записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать досудебное расследование в отношении того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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В штабе Джо Байдена отреагировали на «пленки Деркача», назвав их «полностью отредактированными». Об этом заявил представитель Эндрю Бейтс, сообщает The Washington Post.

У Байдена считают, что обнародование этих записей - это продолжение древней попытки ему навредить. Представители бывшего вице-президента также отмечают, что в этом может быть замешана русская государственная телевизионная компания Russia Today, и намекнули на связь Деркача с Россией.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко поддержал версию российской провокации. Он заявил, что сейчас «пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины» и через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийной поддержку Украины Соединенными Штатами.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что «пленки Деркача» могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене. При этом Офис генпрокурора уже возбудил уголовное дело о государственной измене и злоупотребления властью по Порошенко. Подлинность аудиозаписей пока официально не подтверждена.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что правоохранительные органы должны установить, кто осуществлял записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и тогдашним госсекретарем США Джоном Керри.

Позже, Андрей Деркач совместно с экс-прокурором Генпрокуратуры Константином Куликом опубликовали новые пленки с разговором бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.