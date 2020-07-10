Лидер Радикальной партии Олег Ляшко повез лидера ВО «Батьківщина» Юлию Тимошенко в Черниговскую область агитировать за себя.

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook, пишут #Буквы.

— Едем с Юлей на 208 округ на моей родной Черниговщине. Спасибо за поддержку ей, всей команде партии «Батьківщина», моим единомышленникам и всем участникам флеш-моба #заЛяшка. Вместе – к победе! – написал он.

Позже Ляшко вышел в прямой эфир и сообщил, что они провели встречу в Ичне.

— У нас выборы в 208-м округе. Тимошенко продемонстрировала большую мудрость и большую доброту своего сердца, когда поддержала меня на этих выборах, – сказал лидер Радикальной партии.

Кроме того, он отметил, что они с Тимошенко извинились друг перед другом и простили старые обиды.

— Кто-то из вас может сейчас писать, а как же вот, когда вы друг друга называли и так далее. Все мы помним, у нас хорошая память, как называли и извинились взаимно, поэтому не задавайте глупых вопросов. Наше объединение для того, чтобы остановить развал страны, – заявил Ляшко.

Ранее сообщалось, что у главы Радикальной партии и бывшего народного депутата 47-летнего Олега Ляшко родился сын.