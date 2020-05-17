У главы Радикальной партии и бывшего народного депутата 47-летнего Олега Ляшко родился сын.

Об этом он сообщил 17 мая на своей странице в Facebook.

— Родился сын! Благодарю Бога и жену за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома, — написал Олег Ляшко.

Ранее Ляшко опубликовал фото своей беременной жены - 49-летней Роситы Сайранен.

Напомним, в семье николаевского олимпийского чемпиона Александра Абраменко ранее также родился первенец.