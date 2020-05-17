|Скорость ветра:
|4.2 м/с
|Восход солнца:
|05:14
|Заход солнца:
|20:23
|Температура завтра:
|+23 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:07
|Заход солнца:
|20:42
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
У главы Радикальной партии и бывшего народного депутата 47-летнего Олега Ляшко родился сын.
Об этом он сообщил 17 мая на своей странице в Facebook.
— Родился сын! Благодарю Бога и жену за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома, — написал Олег Ляшко.
Ранее Ляшко опубликовал фото своей беременной жены - 49-летней Роситы Сайранен.
Напомним, в семье николаевского олимпийского чемпиона Александра Абраменко ранее также родился первенец.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
У главы Радикальной партии и бывшего народного депутата 47-летнего Олега Ляшко родился сын.
Об этом он сообщил 17 мая на своей странице в Facebook.
— Родился сын! Благодарю Бога и жену за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома, — написал Олег Ляшко.
Ранее Ляшко опубликовал фото своей беременной жены - 49-летней Роситы Сайранен.
Напомним, в семье николаевского олимпийского чемпиона Александра Абраменко ранее также родился первенец.