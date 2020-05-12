Олимпийский чемпион, николаевец Александр Абраменко впервые стал отцом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

— Теперь нас трое! Люблю вас! — написал спортсмен.

В прошлом российска фристайлистка Александра Орлова родила спортсмену сына, в понедельник, 11 мая.

Напомним, на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Александр Абраменко завоевал золотую медаль, которая стала третьей для Украины за всю историю участия в зимних Олимпиадах.

В феврале 2019 года Александр Абраменко получил серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу.

Также напомним, что в марте 2018 года в интервью в студии НикВести чемпион Зимних Олимпийских игр-2018, николаевец Александр Абраменко рассказал, что вынужден уезжать в Беларусь для подготовки к предстоящим соревнованиям. Также спортсмен выразил сомнения, что в Николаеве восстановят трамплин для фристайла.

В мае 2020 года в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла.