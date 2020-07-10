Государственное бюро расследований открыло в отношении пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко четыре новых уголовных дела по заявлению олигарха Игоря Коломойского.

Об этом заявил во время брифинга 10 июля адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Укринформ.

— Господин Коломойский выступил со стандартным набором и, конечно, его заявления касаются ПриватБанка, будто президент Петр Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности ПриватБанка, вроде Порошенко разглашал банковскую тайну ПриватБанка. И, как обычно, там и злоупотребления служебным положением и легализация средств, полученных преступным путем, — рассказал Головань.

По словам адвоката, в одном из заявлений Коломойского говорится, что Порошенко якобы нанес ущерб ПриватБанку, разглашая банковскую тайну.

— То есть, сообщая о ПриватБанке, правдивые сведения наносили ущерб тогдашним акционерам ПриватБанка, — добавил Головань.

В ГБР пока эти производства не комментировали.

Напомним, руководитель следственной группы Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Ирина Венедиктова на посту исполняющей обязанности начальника ГБР оказывала на него давление с целью возбуждения уголовных дел против пятого президента, действующего депутата Петра Порошенко