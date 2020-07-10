В Украине продолжается реализация программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка», в рамках которой проводятся масштабные ремонтные работы на социально важных объектах и автомобильных дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

На Николаевщине проектом предусмотрено обновление около 200 километров дорог государственного и местного значения.

Производятся ремонтные работы на автодорогах государственного значения Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев и Н-11 Днепр-Николаев (через город Кривой Рог) километр 286 + 000 - километр 293 + 000 (в районе селе Виноградовка) в Баштанском районе. Для ускорения темпов выполнения капитального ремонта работы выполняются даже ночью.

Отметим, что в рамках обновления дороги национального значения Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев капитально ремонтируют 6 участков в Еланецком, Баштанском, Новодеськом и Витовском районах.

На завершающем этапе текущий средний ремонт на участке автомобильной дороги Н-11 Днепр-Николаев, на 4 участках полностью устроено нижний и верхние слои асфальтобетона. Сейчас подрядчики наносят дорожную разметку.

Кроме ремонтных работ на дорогах государственного значения, выполняется текущий средний ремонт на автодорогах местного значения О150907 Мариновка-Счастливка (отдельными участками), О151501 Новый Буг-Вольное Запорожье (отдельными участками) и О150514 Братское-Вознесенск.

Кроме того, запланировано проведение капитального ремонты дорог местного значения:

О150214 Баштанка-Березнеговатое километр 19 +000 - километр 27 + 500, километр 27 + 500 - километр 36 + 620;

О150312 (Одесса-Новоазовск) - Лиманы-Викторовка километр 14 +900 - километр 21 +900;

О151301 Кривое Озеро-Большая Мечетня-Конецполь километр 7 000 - километр 16 + 000;

О151601 Новая Одесса-Сухой Еланець- (Александровка-Николаев) километр 18 +200 - километр 29 + 200.

Реализация проекта Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» на Николаевщине находится на постоянном контроле руководства Николаевской облгосадминистрации.

Пресс-релиз