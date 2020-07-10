Правительство выделило Министерству соцполитики 233,3 миллиона гривен для предоставления страховых выплат, предусмотренных статьей 39 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Указанные средства Министерством направлены на счет Фонда социального страхования Украины для выплаты единовременного пособия членам семей медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Фонд поступила информация о 7 подтвержденных случаях заболевания медиков во время выполнения профессиональных обязанностей со смертельным исходом.

В течение 1-2 «банковских дней» трем семьям умерших от коронавируса медицинских работников, документы от которых в полном объеме поступили в Фонд, будет выплачено по 1 576,5 тысячи гривен гарантированной государством помощи.

Другим 4 семьям такая помощь будет выплачена в ближайшее время после получения всех необходимых документов. Сейчас специалистами Фонда предоставляется всесторонняя помощь семьям пострадавших по сбору документов для назначения выплат.

В Украине за минувшие сутки, 9 июля, от Коронавирусного заболевания выздоровели 1016 больных. Это рекордное количество. В сутки заболевания обнаружили еще у 819 человек, 18 больных — умерли.