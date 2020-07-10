Народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Арьев подал депутатский запрос в Офис президента о стоимости ремонта и проживания президента Владимира Зеленского на государственной даче в Конча-Заспе.

Об этом он сообщил на своей странице в Faebook, опубликовав фото документа.

«Нам так убедительно рассказывали о скромном «парня от народа», который теперь переехал в новое помещение. Помещение выглядит неслабеньким дворцом», — отметил Владимир Арьев.

По его словам, название помещения, где живет президент Зеленский — Дом № 29 в государственной резиденции Конча-Заспа.

«Значит платит за эту роскошь народ, которому будет интересно на какую сумму его раздела семья Зеленских. И будет раздевать ежемесячно — такие хоромы содержать совсем недешево», — добавил депутат, пообещав опубликовать ответ ОП на его запрос.

Нардеп поинтересовался, сколько средств из государственного бюджета было потрачено на ремонт Дома № 29 в период с июня 2019 года по июль 2020 года, во сколько обходится содержание дома, а также, какой штат работников необходим для обслуживания пребывания Президента Украины на государственной даче.

Напомним, 9 июля программа «Схемы: Коррупция в деталях» сообщила, что, по их данным, Владимир Зеленский пользуется Домом № 29 госдачи в Конча-Заспе, по соседству с которой живут бывшие президенты, спикеры и премьеры.