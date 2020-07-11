В Днепропетровской области прекратили работу областного штаба по ликвидации последствий коронавируса.
Об этом идет речь в заявлении главы Днепропетровского облсовета Святослава Олийныка.
— Сегодня мы прекратили работу областного штаба по ликвидации последствий коронавируса. Такое решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, — сказал Святослав Олийнык.
По словам Святослава Олийныка, все документы будут обобщены и заархивированные.
— Но подчеркиваю, режим карантина продолжается, несмотря на стабильную ситуацию с заболеванием коронавирусом в нашей области. Поэтому, не стоит пренебрегать своей безопасностью, здоровьем окружающих. Соблюдайте требований периода карантина, — сказал Святослав Олийнык.
Ранее сообщалось, что на одной из баз отдыха в Геническом районе в селе Стрелково на Херсонщине зафиксирован первый случай заболевания COVID-19.
В Днепропетровской области прекратили работу областного штаба по ликвидации последствий коронавируса.
Об этом идет речь в заявлении главы Днепропетровского облсовета Святослава Олийныка.
— Сегодня мы прекратили работу областного штаба по ликвидации последствий коронавируса. Такое решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, — сказал Святослав Олийнык.
По словам Святослава Олийныка, все документы будут обобщены и заархивированные.
— Но подчеркиваю, режим карантина продолжается, несмотря на стабильную ситуацию с заболеванием коронавирусом в нашей области. Поэтому, не стоит пренебрегать своей безопасностью, здоровьем окружающих. Соблюдайте требований периода карантина, — сказал Святослав Олийнык.
Ранее сообщалось, что на одной из баз отдыха в Геническом районе в селе Стрелково на Херсонщине зафиксирован первый случай заболевания COVID-19.