В Днепропетровской области прекратили работу областного штаба по ликвидации последствий коронавируса.

Об этом идет речь в заявлении главы Днепропетровского облсовета Святослава Олийныка.

— Сегодня мы прекратили работу областного штаба по ликвидации последствий коронавируса. Такое решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, — сказал Святослав Олийнык.

По словам Святослава Олийныка, все документы будут обобщены и заархивированные.

— Но подчеркиваю, режим карантина продолжается, несмотря на стабильную ситуацию с заболеванием коронавирусом в нашей области. Поэтому, не стоит пренебрегать своей безопасностью, здоровьем окружающих. Соблюдайте требований периода карантина, — сказал Святослав Олийнык.

Ранее сообщалось, что на одной из баз отдыха в Геническом районе в селе Стрелково на Херсонщине зафиксирован первый случай заболевания COVID-19.