Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сейчас Вашингтон не ведет переговоров с официальным Пекином относительно заключения мирного соглашения в сфере торговли.

Об этом он заявил во время разговора с журналистами на «Борту номер один» во время перелета с Вашингтона до Флориды, сообщает Bloomberg.

— Я не думаю об этом, — отметил Дональд Трамп в ответ на вопрос о перспективах достижения договоренностей с Китаем в контексте второго раунда процесса переговоров.

Он подчеркнул, что «отношения с Китаем были серьезно испорчены».

Позиция Трампа отражает устойчивый разрыв в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира на фоне взаимных обвинений в причинах пандемии коронавируса, а также в вопросах торговли и военного верховенства в Южно-Китайском море.

Напомним, ранее Дональд Трамп рассказал, что чувствует злость к Китаю из-за распространения коронавируса по всему миру.